NBA 2023/24: crollo Lakers ad Orlando, Celtics indomabili

Nove Partite di Regular Season NBA disputate tra la serata del 4 novembre e la notte del 5. Vittoria di prestigio per i Sixers che battono i Suns. Cadono i Pelicans che perdono in casa contro gli Hawks. Rovinosa sconfitta dei Lakers ad Orlando. I Nuggets prevalgono agevolmente sui Bulls. Vittoria convincente per i Celtics che si impongono a 124-114 in casa dei Nets.

PHILADELPHIA 76ERS-PHOENIX SUNS 112-100

Bella vittoria dei 76ers che hanno la meglio sui Suns grazie alle grandi performance dei nuovi “Big four” della squadra, a seguito della partenza di Harden. Embiid (26 pt e 11 rim), Oubre (25 pt), Maxey (22 pt e 10 ast) e Tobias Harris (18 pt e 10 rim) conducono i Philadelphia alla vittoria. Per Phoenix ancora assenti Booker e Beal. La sola prestazione di Durant (31 pt, 8 rim, 3 ast) non è sufficiente per reggere il confronto con gli avversari.

INDIANA PACERS-CHARLOTTE HORNETS 124-125

Gli Charlotte Hornets espugnano la Bankers Life Fieldhouse ottenendo così la seconda vittoria stagionale. Tre giocatori (Williams, Hayward, Rozier) sopra i 20 punti segnati e altri quattro tra cui Lamelo Ball (11 pt e 11 ast) con 10+ punti messi a referto, per un totale di ben sette giocatori sopra la doppia cifra. Per i Pacers la sconfitta arriva a seguito della prestazione “monstre” di Haliburton (43 pt, 12 ast) e dell’incredibile produzione offensiva di squadra nel terzo quarto con 50 punti segnati.

NEW ORLEANS PELICANS-ATLANTA HAWKS 105-123

Dopo il bel primo tempo chiuso in vantaggio di 7 lunghezze, NOLA cede il passo ad Atlanta nel secondo tempo, in particolare nel terzo quarto, uscendo con le ossa rotte dalla partita casalinga allo Smoothie King Center. Young Mvp di partita con 22 punti e 12 assist. Note positiva per i Pelicans la continuità di rendimento di Zion Williamson, migliore dei suoi con 25 punti. Da segnalare il ritorno in campo di Brandon Ingram, che ha chiuso 16 pt, 7 rim, 3 ast)

ORLANDO MAGIC-LOS ANGELES LAKERS 120-101

Brutta e pesante sconfitta per I gialloviola che capitombolano contro i Magic, con la partita già indirizzata nel primo tempo e chiusa definitivamente nel terzo parziale. Wagner (26 pt) e Banchero (25 pt, 7 rim, 10 ast), trainano la loro squadra alla “W”. Per i Lakers prestazioni sopra i 20 punti di Davis, James e Reaves.

BROOKLYN NETS-BOSTON CELTICS 114-124

Ennesimo trionfo dei Boston Celtics che, dopo la sconfitta dei Mavs la scorsa notte coi Nuggets, rimangono l’unica squadra imbattuta di tutta la NBA. Trentadue punti e 11 rimbalzi per Jayson Tatum, che si conferma ancora una volta miglior realizzatore dei verdi.

HOUSTON ROCKETS-SACRAMENTO KINGS 107-89

Debacle sorprendente dei Kings che, con l’assenza di DeAaron Fox, vengono strapazzati dai Rockets. Grandissima prestazione di squadra di Houston, che porta tre giocatori (Brooks, Vanvleet, Smith) sopra i 20 punti con sei giocatori totali oltre la doppia cifra.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-UTAH JAZZ 123-95

Vittoria facile e senza troppi patemi per i Wolves che distruggono i mal capitati Jazz raccogliendo la seconda vittoria consecutiva. Minnesota vince tutti i parziali e scappa via nel secondo tempo archiviando il match. Superba prestazione di Edwards il cui tabellino segna 31 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Buona anche quella di Towns che registra 25 punti e 7 rimbalzi. Troppo poco per i Jazz i 22 punti di Markkanen ed i 14 ciascuno di Collins e Talen Horton-Tucker.

DENVER NUGGETS-CHICAGO BULLS 123-101

“Win” agile dei campioni NBA che domano i Bulls grazie alla solita impressionante performance del “Joker”:28 punti, 16 rimbalzi, 9 assist. Benissimo anche Porter Jr con 27 punti e la solita splendida prestazione di squadra con sei giocatori con almeno 10+ punti nel tabellino.