di Christian Poliseno 1

La Carrarese si impone sulla Virtus Entella per 2-0 nella sesta giornata di Serie C 2023/2024, Girone B. Padroni di casa in gol con Palmieri nel primo tempo, e raddoppiato poco dopo l’ora di gioco con Belloni. Di seguito gli highlights del match.