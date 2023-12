Highlights discesa maschile Val Gardena 2023 sabato: trionfa Dominik Paris (VIDEO)

di Antonio Sepe

Il video con gli highlights della seconda discesa maschile di Val Gardena 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle Dolomiti risuona l’Inno di Mameli perché uno scatenato Dominik Paris ha trionfato sulla Saslong, disputando una gara pressoché perfetta e rifilando 44 centesimi a uno specialista come Kilde. Prima vittoria per l’Italia in Val Gardena dal 2001 con Ghedina. Da segnalare anche il prestigioso settimo posto di Mattia Casse.

IL VIDEO DELLA DISCESA DI DOMINIK PARIS