Frosinone, Turati: “Cori tifosi del Milan? Sono stati anche troppo bravi, ma li avrei mandati affan***o tutti”

Stefano Turati, protagonista di una lunga intervista concessa a Sportweek, è tornato a parlare anche del match giocato dal suo Frosinone contro il Milan un paio di settimane fa a San Siro. Il portiere dei Ciociari, noto tifoso interista, è stato oggetto di un coro da parte della Curva Sud rossonera che a un certo punto ha intonato “Se c’è in porta Turati è gol”. Interrogato sull’argomento, l’estremo difensore del Frosinone risponde così: “Sono stati anche troppo bravi, alla fine non erano tutti a cantare ed è durato poco. Sono stati anche troppo bravi in questo senso, ma rimane il fatto che sul momento mi sarei voluto girare e mandarli affan***o tutti. Alla fine però ho pensato che sono tifoso anche io e che al loro posto forse avrei fatto anche di peggio.”