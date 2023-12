Calciomercato, dall’Inghilterra: il Chelsea piomba su Buongiorno

Un Chelsea protagonista di una prima parte di stagione a dir poco disastrosa si tuffa nuovamente sul mercato in vista di gennaio. Secondo quanto riportato dal Sun, sul taccuino della dirigenza dei Blues sarebbe finito anche Alessandro Buongiorno. Il capitano del Torino, che fin qui ha collezionato 14 partite, 12 in Serie A e 2 in Coppa Italia, segnando due gol e fornendo un assist, però piace anche a diverse squadre in Italia. I granata puntano ad incassare circa 35 milioni di euro, tanto che avrebbero già rispedito al mittente alcune proposte che si aggiravano intorno ai 25 milioni. Buongiorno ha un contratto che lo lega ai granata fino al 2028.