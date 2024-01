Highlights discesa femminile Altenmarkt-Zauchensee 2024 sci alpino: vittoria di Sofia Goggia (VIDEO)

Gli highlights della discesa di Altenmarkt-Zauchensee 2024, valida per la la Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino. Prima vittoria in carriera sulla pista austriaca per Sofia Goggia, che sbaraglia la concorrenza e ottiene il 24° successo in carriera in Coppa del Mondo. Precedute le austriache Vanier, seconda, e Puchner, terza ex aequo con l’azzurra Nicol Delago. Fuori dalla top 10 Federica Brignone. Di seguito il video con le immagini salienti.

VITTORIA GOGGIA

PODIO DELAGO