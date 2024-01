Highlights Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 6-7 5-7, finale Australian Open 2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 3

Il video con gli highlights di Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, finale del doppio maschile degli Australian Open 2024. Sconfitta in due set per la coppia azzurra, che ha tenuto botta ai più quotati avversari ma ha ceduto per 7-6 7-5 in poco più di un’ora di gioco. Non riesce il bis a Bolelli, che nel 2015 aveva già trionfato a Melbourne insieme a Fognini. Primo Slam della carriera invece per Bopanna, all’età di 43 anni.

IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS