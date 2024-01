Udinese, Balzaretti: “Condanniamo razzismo e difendiamo integrazione, colpevoli fuori a vita dallo stadio”

Il responsabile tecnico dell’Udinese, Federico Balzaretti, ha parlato al sito ufficiale del club friulano tornando sulla questione legata agli insulti razzisti contro Maignan durante il match con il Milan. “La settimana non è stata facile, ma abbiamo reagito da grande società collaborando con la Procura e individuando i colpevoli – spiega – Questi saranno fuori dallo stadio a vita, è una battaglia che l’Udinese combatte da sempre. Condanniamo il razzismo e difendiamo ogni tipo di integrazione.”

Sul tema del ricorso contro la chiusura dello stadio per un turno di campionato, Balzaretti difende la scelta: “Abbiamo personalità, ci sentiamo di tutelare il 99,99% della città e dei tifosi che è la parte sana.” Infine una battuta anche sul mercato: “Interverremo ulteriormente solo se troveremo un giocatore che reputeremo giusto, Lautaro Giannetti sta facendo vedere le qualità già messe in mostra in Argentina. Nehuen Perez? Sarà regolarmente in campo con l’Atalanta.”