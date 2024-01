Grealish rapinato in casa: “Niente più importante della mia famiglia, grato che nessuno sia stato ferito”

Jack Grealish parla sul suo profilo Instagram della rapina subita: “Non posso spiegare quanto io sia devastato dalla rapina avvenuta qualche giorno fa in casa mia. La mia famiglia per me significa tutto e niente è più importante che difendere la loro sicurezza. E’ stata un’esperienza traumatica e sono solo molto grato che nessuno si sia fatto male. Negli ultimi 12 mesi ho collezionato grandi esperienze e importanti traguardi, ma onestamente il mio miglior anno calcistico non mi sembra qualcosa da celebrare adesso. Le persone che hanno commesso questo crimine non hanno idea del danno fatto alle vite delle persone. Spero siano presi e portati a giudizio in modo che nessun’altra famiglia debba vivere ciò che abbiamo vissuto noi. Apprezzo i messaggi di tutti e il supporto dei miei amici, i miei compagni di squadra e dal club. Cercando il lato positivo, vorrei ringraziare tutti per l’anno passato, auguro a voi e alla vostra famiglia un felice 2024″.