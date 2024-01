Cagliari: i convocati di Ranieri contro il Milan

Ranieri ha comunicato la lista dei 22 calciatori del Cagliari a disposizione per la partita contro il Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e che andrà in scena il 2 gennaio alle ore 21. Tommaso Augello, Jacopo Desogus e Nahitan Nandez proseguono il lavoro personalizzato, mentre non vedranno San Siro Alberto Dossena, Matteo Prati e Leonardo Pavoletti.