Golf, PGA Tour: Francesco Molinari al via nel “Texas Open” a San Antonio

Sarà ancora il Texas a fare da scenario alla prossima tappa del PGA Tour, che si sposta da Austin a San Atonio, dove si giocherà dal 30 marzo al 2 aprile. L’evento, che precede il The Masters (6-9 aprile ad Augusta, Usa), metterà in palio 8.900.000 dollari (con prima moneta di 1.602.000). Evento nel quale mancheranno quasi tutti i big, che hanno preferito prendersi una pausa in vista dell’importante appuntamento della successiva settimana. Torna però Francesco Molinari, che proverà a mettersi in mostra ed arrivare con una buona dose di fiducia al The Masters. A visionarlo da vicino anche il capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma, l’inglese Luke Donald. A difendere il titolo sarà invece l’americano John Michael Spaun.