Tre espulsi e cinque gol, Cile-Paraguay finisce 3-2

di Mattia Zucchiatti 5

Al Monunental di Santiago il Cile ha battuto 3-2 il Paraguay in un’amichevole rocambolesca, in cui i giocatori non si sono risparmiati. La Roja è passata in vantaggio al 10′ con Paulo Diaz, ma la reazione dell’Albirroja, allenata dall’argentino Barros Schelotto, si concretizza al 32′ con il pareggio di Matias Rojas. Due minuti più tardi Gabriel Avalos realizza l’1-2. Nella ripresa però è un altro Cile. E a salire in cattedra, al 31′, è il solito Alexis Sanchez che firma il pareggio. All’81’ le espulsioni dal campo di Paulo Diaz e Ramón Sosa, all’85’ quella del ct del Paraguay dalla panchina. Al 92′, su corner battuto da Sanchez, arriva l’autogol del portiere ospite, Antony Silva, per il definitivo 3-2.