Trent’anni fa l’esordio in Serie A di Francesco Totti. La Roma lo celebra (TWEET)

Un cenno scanzonato di Sinisa Mihajlovic a Vujadin Boskov. “Scaldati che entri”. Uno sguardo con Muzzi: “Guarda che dice a te, sbrigati”. Trent’anni fa esatti un 16enne Francesco Totti iniziava la sua storia in Serie A con la Roma in quel di Brescia. Il radiocronista Alberto Mandolesi fu anche profeta: “Il fatto storico, se vogliamo esagerare, è uscito Rizzitelli e ha lasciato il posto al giovane Francesco Totti”, le sue parole al momento dell’ingresso del classe 1976. Non esagerava affatto, ma non poteva saperlo. Venticinque anni più tardi, il 28 maggio 2017, Totti lascerà il calcio dopo aver segnato 307 gol in 786 partite giocate tutte nella Roma. Oggi la società giallorossa lo ha celebrato sui social: “30 anni dall’inizio di una storia inimitabile. 30 anni dalla prima di 786 presenze”, si legge.

