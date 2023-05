Giro d’Italia 2023, altri 4 corridori della Soudal Quick-Step out per covid

Continua a perdere pezzi a causa del covid l’edizione 2023 del Giro d’Italia, giunta alla undicesima tappa in programma quest’oggi. Coinvolta in particolar modo la Soudal Quick-Step che dopo Remco Evenepoel perde altri quattro corridori: abbandonano la corsa Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke e Matteo Cattaneo. “Dopo la positività di Remco domenica sera, abbiamo avuto altri due corridori che lunedì mattina non si sentivano bene, ma sono risultati negativi ai test antigenici – fa il punto il medico del team, Toon Cruyt – Pertanto i sette corridori rimasti sono stati sottoposti ai test PCR, i cui risultati hanno dimostrato che in quattro erano positivi. Continueremo a monitorare e a portare avanti il nostro protocollo di controlli sui tre corridori e sui membri dello staff che rimangono in gara”. Non hanno preso il via anche Stefano Gandin della Corratec-Selle Italia, e Andrea Vendrame: la Ag2r Citroen ha annunciato che il corridore, dopo il test positivo, non era al via dell’undicesima tappa.