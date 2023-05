Calciomercato, Morata spegne i rumors: “Interesse di Juve e Milan? Non so nulla”

Come ogni estate il nome di Alvaro Morata probabilmente tornerà in auge per molte squadre del campionato di Serie A, ma l’attaccante spagnolo per ora glissa in un’intervista rilasciata sulle colonne di Tuttosport: “Giuro che non ho sentito nulla sull’interesse di Milan o Juventus. Ho un contratto che mi lega all’Atletico fino al 30 giugno 2024 e il mio procuratore non mi ha detto niente. Almeno per ora“, dice. “Poi si sa come vanno le cose nel calcio, soprattutto nel mondo del mercato… – ha aggiunto l’attaccante spagnolo – Se in estate dovessero verificarsi certe situazioni favorevoli e determinate opportunità sia per il club acquirente che per quello cedente, allora ciò che è blindato potrebbe sbloccarsi. Ma, ripeto, io al momento non ne so proprio nulla”.