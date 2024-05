Giro d’Itali 2024, l’artista Luigi Ferrari: “Utilizzate mie opere senza autorizzazione”

L’artista Luigi Ferrari, illustratore, pittore e scultore, ha deciso di ricorrere all’assistenza di un legale, per tutelare i diritti di copyright su immagini di sue opere che sarebbero state utilizzate senza autorizzazione per promuovere la tappa del Giro d’Italia che domani fa la partenza dal Belvedere pucciniano per andare a Rapolano Terme (Siena). In particolare, viene spiegato, sarebbero state usate per l’evento “delle immagini inedite coperte da copyright dell’artista Luigi Ferrari senza nessuna autorizzazione per creare brochure e decorazione su cioccolate”.

Quest’anno in occasione delle celebrazioni del Centenario di Giacomo Puccini, Luigi Ferrari ha realizzato il libro ‘Note nel Crepuscolo’ dove sono raccolte tutte sue litografie e sculture, una medaglia commemorativa e opere inedite su Puccini, fra cui litografie del maestro in bicicletta dedicate proprio al Giro d’Italia con la partenza della 6a tappa in programma giovedì. Puccini era un amante della bicicletta e prese parte a manifestazioni ciclistiche da diporto; per questo motivo, viene evidenziato da Ferrari, gli organizzatori del Giro d’Italia hanno inserito le tappe di Torre del Lago e di Lucca, proprio in onore del grande compositore. Ferrari, però, riguardo alle attività promozionali per la tappa di Torre del Lago ravvisa un uso non autorizzato di immagini tratte da sue opere senza che lui abbia autorizzato niente.