Giorgi-Maria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Varsavia 2023

Camila Giorgi sfiderà Tatjana Maria nel primo turno del torneo WTA 250 di Varsavia 2023. Scenderà in campo con i favori del pronostico l’azzurra nonostante si tratti del suo primo match su terra rossa dal Roland Garros. Il suo ultimo torneo, Wimbledon, non è andato come sperato ma nel complesso l’intero 2023 per Camila è stato pieno di alti e bassi. Il numero 37 nella Race (miglior italiana) è però eloquente e ribadisce che Camila non va sottovalutata. 1-1 i precedenti contro la tedesca Maria, reduce dal secondo turno a Budapest ma non certo specialista della terra battuta.

Giorgi e Maria scenderanno in campo oggi, lunedì 24 luglio, come terzo match sul Center Court non prima delle 15.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming, fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo polacco garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.