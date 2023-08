Giorgi-Kalieva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta 1000 Montreal 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Camila Giorgi ed Elvina Kalieva, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Wta 1000 di Montreal. Due anni dopo il titolo più importante della sua carriera, proprio sul cemento canadese, la tennista marchigiana è costretta a ripartire dal tabellone cadetto. Poco male dato che partirà ampiamente favorita contro Kalieva, giovane tennista statunitense con poca esperienza e sicuramente meno armi della rivale. Il match è in programma oggi, sabato 5 agosto, come 2°match dalle 17:00 sul Court Central, al termine di Parks-Stakusic. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.