Giochi Europei Cracovia 2023, Pentathlon: Malan, Cicinelli e Micheli volano in semifinali

Continua la corsa azzurra nel pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023, in corso a Cracovia, in Polonia. Nella giornata di domenica hanno centrato le semifinali nel femminile Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Elena Micheli (Carabinieri) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare). Al lunedì invece, altri 3 azzurri, questa volta al maschile, si qualificano per l’ultimo atto: Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Roberto Micheli (Fiamme Oro). Problemi invece per Gianluca Micozzi (Esercito), che ha dovuto dare forfait per un problema alla schiena.