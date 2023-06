Lega Pro, il presidente Marani: “Il Siena ha presentato la domanda in tempo ma manca la fideiussione”

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha parlato al TG3 Toscana della situazione del Siena riguardo l’iscrizione del club alla Serie C. Ecco le sue parole: “Il Siena ha presentato domanda nei tempi giusti, però questa domanda manca di alcune cose. Soprattutto della fideiussione, questo è il punto che in questo momento ci preoccupa. Questi atti verranno poi trasferiti alla Federazione e il 30 giugno sapremo da Covisoc e da tutti gli organismi interni alla Federazione quale sarà il quadro definitivo”.

E ancora: “Il Siena ha dimostrato tante volte di saper ripartire e trovare un proprio modello. In questi ultimi anni ha nobilitato grandi palcoscenici e fatto grandi cose. Credo che non possa mai smettere o scomparire, per la passione e per i tifosi che si porta dietro. È una piazza molto bella, tradizionale con grande blasone. Merita di avere una situazione chiara e positiva. Bisogna essere onesti non è solo l’attualità, gli ultimi anni sono stati un po’ tormentati, con diverse proprietà. Credo che Siena adesso meriti di avere una situazione di tranquillità e serenità”.