Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Milano: Raffaeli seconda dopo la prima giornata

La Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica è iniziata. L’evento, ospitato dalla città di Milano all’Unipol Forum, raggiunge la sua quindicesima edizione e andrà in scena tra il 21 e il 23 di giugno. La giornata si è aperta con le qualifiche individuali con cerchio e palla. L’azzurra Sofia Raffaeli ha conquistato un secondo posto provvisorio, con un totale di 70.650, alle spalle solo della tedesca Darja Varfolomeev, con 72.350. Raffaeli ha dichiarato: “Nonostante un errore alla palla mi sono divertita durante i primi due attrezzi . Questa World Cup è molto importante per me perché è l’ultimo appuntamento prima dell’Olimpiade in cui posso gareggiare contro le stesse ginnaste che ritroverò a Parigi. Sono riuscita a portare a termine rischi che prima d’ora non avevo fatto al meglio delle mie capacità e questo mi fa ben sperare anche per la gara di domani. Darò sicuramente il massimo per me e per tutte le persone venute qui a vederci in questo palazzetto spettacolare. Il supporto del pubblico è fondamentale per darci la giusta carica”.

Domani le ginnaste torneranno in gara a partire dalle 11:00, concludendo il concorso generale con le clavette e il nastro, gli ultimi attrezzi che mancano all’appello. In gara sotto la bandiera italiana ci sarà anche Milena Baldassarri, pronta a scalare la classifica che dopo il primo giorno la vede diciassettesima: “Peccato per la perdita dopo il lancio di uscita e ripresa al cerchio abbinata ad una maestria che mi ha fatto perdere quasi un punto. Alla palla però ho cercato di rifarmi ed è andata bene. Gareggiare in Italia, in un palazzetto come questo, regala sempre emozioni grandissime”. La tappa milanese chiude il circuito della Coppa del Mondo, in un Forum quasi sold out per tutta la tre giorni. Non manca la partecipazione, con 37 nazioni presenti all’appello e un totale di 112 ginnaste in gara. La due giorni di qi qualifiche e All-Around sono visibili du SportFace TV, mentre le finali di specialità saranno trasmesse in diretta su La7.