Tuffi, Europei Belgrado 2024: Borello settima e Neroni undicesima dal trampolino 3 metri

Non benissimo le azzurre impegnate nella finale del trampolino 3m femminile di tuffi degli Europei di Belgrado 2024. Matilde Borello non va oltre il settimo posto senza brillare in nessuno dei cinque tuffi del suo programma, mentre Elettra Neroni è undicesima, non ultima perché una svedese si è fatta male e non ha terminato la sua finale, perché il secondo tuffo è stato completamente sbagliato con zero punti e persino il rischio infortunio, per fortuna evitato. Altrimenti, poteva essere per la giovane azzurra una finale da podio, visto che dopo la prima rotazione era al comando.

A trionfare è la britannica Desharne Bent-Ashmeil, che chiude col punteggio di 305.15 e domina in lungo e in largo, visto che tra lei e la norvegese Helle Tuxen, che si prende la medaglia d’argento, c’è di fatto un tuffo di differenza, oltre sessanta punti. Medaglia di bronzo è invece l’irlandese Clare Cryan. Come detto, settimo posto per Borello (undicesima al mattino nelle qualificazioni) con 228.15 punti, decisamente sotto ai suoi standard, 193.45 per Neroni (quarta questa mattina e con grandi ambizioni di medaglia) che con quello zero ha poi di fatto mollato nei successivi tuffi.