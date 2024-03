Ginnastica artistica, World Cup Baku 2024: niente podio per Elisa Iorio alla trave e Carlo Macchini alla sbarra

A Baku si è conclusa quest’oggi la terza World Cup 2024 di ginnastica artistica. In Azerbaijan, dopo l’argento conquistato ieri alle parallele asimmetriche, Elisa Iorio non riesce a raggiungere il podio nella finale alla trave. Un paio di cadute hanno compromesso la prova della 20enne azzurra, che ha terminato la gara – vinta dall cinese Zhang Qingying – in ultima posizione con il punteggio di 10.933. Non arriva un piazzamento importante anche da parte di Carlo Macchini, in difficoltà nella finale alla sbarra. Un esercizio non privo di impeferzioni il suo, che lo ha portato a conquistare la settima posizione con uno score di 13.433. Il circuito internazionale di Coppa del Mondo farà una pausa di un mese prima di ritrovarsi a Doha, dal 17 al 20 aprile, per l’ultima tappa 2024.