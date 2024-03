Ligue 1 2023/2024, il Psg frena: 2-2 col Reims

Terzo pareggio consecutivo per il Paris Saint Germain in Ligue 1. La squadra di Luis Enrique non va oltre il 2-2 in casa contro il Reims nella venticinquesima giornata di campionato. Senza Kylian Mbappè dal 1′, il Psg passa in svantaggio al 7′ con il gol di Munetsi. La risposta è immediata: al 17′ c’è l’autorete di Abdelhamid, seguita dal 2-1 siglato da Ramos. Prima del duplice fischio, il Reims pareggia però con Diakite (45′). L’ora di Mbappè scocca al 73′, ma il fuoriclasse non riesce ad incidere sul tabellino. Il Psg resta primo con 10 punti di vantaggio sul Brest, mentre il Reims è nono in classifica.