Ginnastica artistica, qualificazioni maschili Europei Antalya 2023 oggi in tv: orario e streaming suddivisione Italia

Il programma, con l’orario e la diretta streaming, della prima giornata degli Europei di Antalya 2023 di ginnastica artistica. L’attesa è finita. La rassegna continentale prende inizio in Turchia con le qualificazioni maschili, dove l’Italia scenderà in pedana nella terza e ultima suddivisione. Grande attesa per gli azzurri, che vogliono confermarsi sul podio dopo l’argento dell’anno scorso a Monaco. Questi gli italiani in gara: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati e Carlo Macchini. Appuntamento a partire dalle ore 16.30.

IL CALENDARIO COMPLETO

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

Diretta tv – Non è prevista diretta tv e streaming della gara. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.