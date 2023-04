Borussia Dortmund, Brandt rinnova fino al 2026

Rinnovo di contratto con il Borussia Dortmund per Julian Brandt, che rimarrà con il club gialloviola fino al 2026. Il contratto del centrocampista, che gioca dal 2019 tra le file del Dortmund, scadeva nel 2024 prima di questa nuova estensione. “Anche quattro anni dopo il mio arrivo, continuo a godermi ogni giorno qui in un club in cui si vivono grandi emozioni con grandi compagni e tifosi straordinari. Pensare di essere al posto giusto nel momento giusto è sempre stata la cosa più importante per me e lo sarà sempre. Sono convinto che in questi anni avremo l’opportunità di festeggiare insieme qualcosa di grande”, le parole di Brandt.