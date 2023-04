Calendario Europei Antalya 2023 ginnastica artistica: programma, orari e diretta tv

Il calendario degli Europei di Antalya 2023 di ginnastica artistica, in programma da martedì 11 aprile a domenica 16 aprile: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Saranno trentanove i paesi protagonisti nella rassegna continentale a un anno da Parigi 2024, rappresentati da ben 321 ginnasti (178 uomini e 143 donne) che si contenderanno i titoli di squadra, All Around e nei singoli attrezzi. Solo pochi giorni fa la Antalya Gymnastics Hall è stata teatro di un Mondiale Junior incredibile per i colori azzurri, con la conquista di ben undici medaglie mondiali di cui tre titoli iridati.

L’Italia è pronta a regalare ancora emozioni in Turchia: Asia D’Amato torna in pedana per difendere il titolo All-Around, mentre sarà assente il bronzo continentale Martina Maggio a causa di un problema tendineo. Tanta attesa per Manila Esposito, che arriva dal trionfo al Trofeo Città di Jesolo, così come per Alice D’Amato e Angela Andreoli. Al maschile sarà assente Nicola Bartolini, bloccato da un problema al mignolo del piede sinistro, mentre sono pronti a scendere in pedana Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati e Carlo Macchini.

Diretta tv – Le finali All-Around maschili e femminili saranno trasmesse in diretta su Rai Play dalle ore 15, e su Rai Sport dalle ore 15.50. Le finali di specialità di sabato saranno disponibili su Rai Sport, mentre quelle di domenica verranno trasmesse su Rai Sport fino alle ore 13.30 e integralmente su Rai Play.

CALENDARIO EUROPEI ANTALYA 2023

Martedì 11 aprile

• ore 11.45 Cerimonia d’apertura

Qualificazioni GAM

• ore 09:00 Suddivisione 1

• ore 13:00 Suddivisione 2

• ore 16:30 Suddivisione 3 (Italia CM)

Cerimonia di premiazione Team Final

Mercoledì 12 aprile – Qualificazioni GAF

• ore 09:00 Suddivisione 1

• ore 12:30 Suddivisione 2

• ore 15:00 Suddivisione 3

• ore 17:30 Suddivisione 4 (Italia VO)

Cerimonia di premiazione Team Final

Giovedì 13 aprile – Finale All Around GAM

• ore 15:00

Cerimonia di premiazione

Venerdì 14 aprile – Finale All Around GAM

• ore 15:00

Cerimonia di premiazione

Sabato 15 aprile – Finali di Specialità DAY1

• ore 12:30 Corpo libero maschile

Cerimonia di premiazione

• ore 13:10 Volteggio femminile e cavallo con maniglie

Cerimonia di premiazione

• ore 14:10 Parallele asimmetriche e anelli

Cerimonia di premiazione

Domenica 16 aprile –Finali di Specialità DAY2

• ore 12:00 trave e volteggio maschile

Cerimonia di premiazione

• ore 13:00 Corpo libero femminile e parallele pari

Cerimonia di premiazione

• ore 14:00 Sbarra

Cerimonia di premiazione