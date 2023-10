Ginnastica artistica: in corso ad Anversa la finale dei Mondiali, ma la Rai trasmette le repliche del nuoto

Ha suscitato grande perplessità la scelta della Rai, che non sta trasmettendo in diretta la finale dell’all-around femminile dei Mondiali di ginnastica artistica in corso ad Anversa. Sul canale Rai Sport, la tv di stato sta invece mandando in onda delle repliche degli ultimi Mondiali di nuoto. Non è chiaro se tale decisione sia dovuta a un problema tecnico o semplicemente a una scelta di palinsesto; fatto sta che molti appassionati di ginnastica sono rimasti delusi per non aver potuto assistere ad un appuntamento così importante sin dall’inizio.

AGGIORNAMENTO: Alle ore 19.55 è partita la diretta. La Rai si è scusata, spiegando che il ritardo è stato causato da un problema della produzione belga.