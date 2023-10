MOVIOLA – Empoli-Udinese, rigore per fallo di Samardzic su Cancellieri: Fabbri al Var lo toglie

Episodio da moviola in Empoli-Udinese con il rigore fischiato da Michael Fabbri di Ravenna per il tocco di Samardzic su Cancellieri che viene però revocato dopo l’intervento del Var che chiama a una on field reveiw il fischietto romagnolo. Viene valutata l’intensità del contatto e il fatto che forse l’attaccante toscano va contro il centrocampista friulano per farsi toccare, ma d’altro canto a livello di protocollo, con un contatto esistente e l’arbitro lì a un passo, non pare proprio l’intervento più corretto di sempre. In ogni caso, supportabile: si resta 0-0.