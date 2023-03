Gigante maschile finali Soldeu 2023: Odermatt vince per dispersione, Della Vite e De Aliprandini nei 10

Marco Odermatt è un extraterrestre. Non servivano certo ulteriori testimonianze, ma lo svizzero a Soldeu è a dir poco dominante nel gigante di Soldeu, vinto con un margine incredibile di 2 secondi e 11 centesimi su Henrik Kristoffersen, salito sul secondo gradino del podio dopo aver guadagnato sei posizioni nella seconda manche. Terza posizione per Marco Schwarz, anche lui protagonista di una bella risalita rispetto alla prova di questa mattina. Vittoria che permette ad Odermatt di superare quota 2000 nella classifica generale, dove i punti sono ora 2042, superando il record di Hermann Maier. Ottima la prova dei due azzurri, entrambi nella top-10: Filippo Della Vite è settimo, guadagnando ben sette piazze dopo un’opaca prima manche. Nono posto per Luca De Aliprandini, che invece ne perde tre.

