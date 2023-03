Highlights gigante maschile finali Soldeu 2023: dominio di Odermatt (VIDEO)

Gli highlights del gigante maschile andato in scena a Soldeu, dove sono in corsa le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Dominio del campione della classifica generale, che rifila più di due secondi a tutti i suoi avversari nella gara odierna. Buona prova per Della Vite e De Aliprandini, che chiudono entrambi in top-10.

Odermatt è leggenda! Domina l’ultimo gigante e supera Maier



De Aliprandini è in forma: nono



Della Vite chiude forte una grande stagione



De Aliprandini brilla nella prima manche



Odermatt ingiocabile nella prima manche