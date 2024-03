Gigante maschile Aspen 2024, risultati e classifica prima manche: Steen Olsen al comando, ottimo De Aliprandini 6°

Alexander Steen Olsen è al comando dopo la prima manche del secondo gigante di Coppa del Mondo maschile di sci alpino in corso ad Aspen. Sulla neve del Colorado il norvegese riesce a prendersi la prima posizione con un vantaggio minimo, di nove millesimi, sullo svizzero Loic Meillard. Più distante, ma comunque in piena lotta per il successo in vista della seconda manche, è il leader della generale Marco Odermatt a +0.32. Dietro i tre citati troviamo lo sloveno Kranjec e un Timon Haugan sempre più in crescita.

Ancora un’ottima prova di Luca De Aliprandini, che conferma l’ottimo stato di forma mostrato ieri e chiude in sesta posizione, a 61 centesimi dal leader. Una prestazione quasi perfetta nella prima parte, mentre nel tratto finale ha perso quello che alla fine è stato il distacco al traguardo. Buone le prestazioni anche da parte di Filippo Della Vite e Alex Vinatzer, con quest’ultimo che paga un errore abbastanza importante nel tratto iniziale e paga +1.58 dalla vetta. Ottima la prova di Hannes Zingerle, anche lui qualificato con il pettorale n°29. Meno brillante Giovanni Borsotti, il quale invece non sta attraversando il miglior momento della sua stagione ma comunque in grado di trovare senza troppi patemi un posto per la manche delle ore 21:00 italiane.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE (in aggiornamento)

1 STEEN OLSEN Alexander NOR 1:01.42

2 MEILLARD Loic SUI 1:01.51 +0.09

3 ODERMATT Marco SUI 1:01.74 +0.32

4 KRANJEC Zan SLO 1:01.81 +0.39

5 HAUGAN Timon NOR 1:02.02 +0.60

6 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:02.03 +0.61

7 ZUBCIC Filip CRO 1:02.09 +0.67

8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:02.48 +1.06

9 MCGRATH Atle Lie NOR 1:02.49 +1.07

10 TUMLER Thomas SUI 1:02.51 +1.09

12 DELLA VITE Filippo ITA 1:02.74 +1.32

14 VINATZER Alex ITA 1:03.00 +1.58

18 ZINGERLE Hannes ITA 1:03.27 +1.85

20 BORSOTTI Giovanni ITA 1:03.45 +2.03

ELIMINATI

TALACCI Simon ITA 1:04.31 +2.89

KASTLUNGER Tobias ITA 1:05.02 +3.60