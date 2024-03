Pagelle F1 GP Bahrain 2024: Verstappen e Sainz top, Leclerc salva il salvabile

Max Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain, prima gara del Mondiale di Formula 1 2024. L’olandese fa gara di testa dall’inizio alla fine e si dimostra di una spanna sopra a tutti sia con gomma bianca che con gomma rossa. Dietro di lui il compagno di squadra Perez. Podio per un grande Sainz che, dopo una brutta partenza, risale con un passo gara molto vicino a quello di Red Bull e si conquista un terzo posto meritato. Chiude quarto Leclerc, in grande difficoltà con i freni sin dal primo giro, che riesce a ricostruire una gara tutta in salita passando Russell (5°) a 10 giri dalla fine. Sesto posto per Norris, seguito da Hamilton e Piastri. Completano la top ten le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Fuori dalla zona punti entrambe le Racing Bulls, che nei test avevano mostrato un passo gara ben superiore a quello di oggi. Ecco le pagelle del primo GP della stagione.

Verstappen (arrivato 1°) VOTO 10: perfetto dall’inizio alla fine. Conduce la gara dal primo all’ultimo giro e si prende con forza il giro veloce scendendo sotto l’1:33. Mondiale in discesa.

Perez (arrivato 2°) VOTO 8: il messicano fa il suo. Con una buona partenza scavalca prima Sainz e poi Leclerc e Russell. Si mette in gestione al secondo posto, ma chiude a 20 secondi dal compagno.

Sainz (arrivato 3°) VOTO 9.5: gara perfetta del pilota Ferrari, che si dimostra nel passo gara a livello di Perez e nettamente superiore rispetto a Russell e Leclerc. Mezzo voto in meno per la brutta partenza.

Leclerc (arrivato 4°) VOTO 6.5: sufficienza risicata per il monegasco, che paga i grandi problemi ai freni patiti sin dal primo giro. Nel passo gara è inferiore a Sainz, ma riesce a costruire una buona gara passando Russell nel finale.

Russell (arrivato 5°) VOTO 7: fa il possibile per mettersi dietro una delle due Ferrari. Ci riesce per 47 giri, ma sbaglia appena viene messo sotto pressione da Leclerc. Domina il confronto con Hamilton.

Norris (arrivato 6°) VOTO 6.5: buona gara del pilota McLaren, che sembrava averne per attaccare Leclerc a metà gara, ma poi cala nel finale rischiando di farsi riprendere da Hamilton.

Hamilton (arrivato 7°) VOTO 6: sufficienza per le difficoltà avute con il sedile da metà gara in poi. Paga la brutta qualifica e riesce a mettersi dietro solo Piastri (VOTO 5.5) dei top 8.

Zhou (arrivato 11°) VOTO 8: gara di carattere del pilota cinese della Stake Sauber, che prova in tutti i modi a portare un punto casa, ma paga nel passo gara rispetto alle due Aston Martin.

Racing Bulls (arrivati 13° e 14°) VOTO 5.5: ci si aspettava di più dalla mini Red Bull, che non rispetta le aspettative dei test e ha un passo gara simile alle altre vettura fuori dalla top ten.

Hulkenberg (arrivato 16°) VOTO 4.5: gara non da Hulkenberg. Butta via il super decimo posto in qualifica toccando Stroll in prima curva in partenza. Rompe l’ala ed è costretto a ripartire dalla 20ª posizione.

Alpine (arrivati 17° e 18°) VOTO 4: peggior macchina in griglia. Ocon 17° e Gasly 18°. Mai in lotta con le altre concorrenti. Riescono ad evitare la doppietta in fondo alla classifica grazie ai problemi di Bottas (disastro al pit stop della Sauber) e Sargeant (lungo in curva 4).