Gigante femminile finali Soldeu 2023: Shiffrin chiude con una vittoria, Bassino sul podio di specialità

La stagione femminile di Coppa del Mondo di sci alpino ha il suo epilogo più giusto, ovvero una vittoria di Mikaela Shiffrin. La dominatrice di questo 2023 si è aggiudicata anche l’ultima gara stagionale, imponendosi nel gigante di Soldeu in 1:55.88. La statunitense ha gestito l’ampio margine accumulato nel corso della prima manche, ma alla fine sono solamente sei i centesimi che le hanno permesso di stare davanti ad un’ottima Stjernesund, protagonista di un’ottima prova. Sul terzo gradino del podio ci sale Valerie Grenier, che scalza Lara Gut-Behrami.

Sesta posizione per la nostra Marta Bassino, che chiude un’altra ottima annata con il podio di specialità: la piemontese è terza in classifica dietro ovviamente a Shiffrin e Gut-Behrami. Podio da cui rimane fuori Federica Brignone, che dopo l’uscita di scena nella prima manche odierna si deve accontentare della quinta piazza.

RISULTATI PRIMA MANCHE

CLASSIFICA GENERALE FINALE DI COPPA DEL MONDO

CLASSIFICA FINALE

1. M. Shiffrin (USA) 1:55.88

2. T. Stjernesund (NOR) +0.06

3. V. Grenier (CAN) +0.20

4. L. Gut-Behrami (SUI) +0.46

5. M. Holtmann (NOR) +0.64

6. M. Bassino (ITA) +0.69

7. A. Robinson (NZL) +0.77

8. M. Gasienica-Daniel (POL) +0.85

9. R. Mowinckel (NOR) +1.08

10. M. Tviberg (NOR) +1.20