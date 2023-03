Gigante femminile finali Soldeu 2023, risultati e classifica prima manche: Shiffrin in testa, Bassino è terza

Mikaela Shiffrin è davanti a tutte dopo la prima manche del gigante che chiude la stagione di Coppa del Mondo femminile di sci alpino. L’americana, scesa con il primo pettorale, ha chiuso in 56.60, riuscendo a distaccare rispettivamente di 62 e 63 centesimi Valerie Grenier e la nostra Marta Bassino, che avranno quindi la chance di piazzara un bel risultato nella seconda manche al via alle ore 12:00. Nelle vicinanze anche la polacca Maryna Gasienica-Daniel: le tre inseguitrici sono racchiuse in tre centesimi.

La delusione di questa mattinata è senz’altro rappresentata dall’uscita di scena di Federica Brignone, che purtroppo chiude con un DNF la sua splendida seconda parte di stagione. L’azzurra era partita a tutta nella prima parte della pista, poi l’errore che l’ha costretta ad abbandonare la gara. Tracciato che ha fatto diverse vittime illustri, come anche Sara Hector e la vincitore dello slalom di ieri Petra Vlhova.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 SHIFFRIN Mikaela USA 56.60

2 GRENIER Valerie CAN 57.22 +0.62

3 BASSINO Marta ITA 57.23 +0.63

4 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 57.25 +0.65

5 STJERNESUND Thea Louise NOR 57.31 +0.71

6 GUT-BEHRAMI Lara SUI 57.40 +0.80

7 WORLEY Tessa FRA 57.65 +1.05

8 HAASER Ricarda AUT 57.80 +1.20

9 BUCIK Ana SLO 57.87 +1.27

10 MOWINCKEL Ragnhild NOR 57.96 +1.36

DNF BRIGNONE Federica ITA