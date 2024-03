Gigante Are 2024, Brignone: “Ho pensato solo a spingere. Sono orgogliosa di me stessa”

Una splendida Federica Brignone vince anche ad Are e conquista la ventiseiesima tappa di Coppa del Mondo. Un traguardo straordinario da parte della veterana azzurra, che ha parlato così al traguardo: “Nella prima manche non ero così contenta perchè non avevo grande fiducia – racconta -. Mi sono detta che avrei dovuto fare l’impossibile nella seconda, questa pista mi piace. Sono stata fortunata perchè non mi sentivo bene nella prima parte che poi è stata tolta e questo mi ha favorito tanto perchè quel tratto aveva neve aggressiva, ma avevo fiducia di rimontare e così è stato. Ho provato a fare il massimo, sono entrata in ritmo, ho spinto e mi è venuto tutto bene, non pensavo di farlo così bene! Sono scesa senza timore di uscire, ma soltanto a spingere porta dopo porta. Vincere qui era un obiettivo, sono orgogliosa di quanto sto facendo, siamo un gruppo fantastico, il clima in squadra è bello e anche con gli allenatori stiamo facendo unn grande lavoro. Adesso mi lancio in slalom con il solo intento di divertirmi”.