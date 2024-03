F1, Toto Wolff ‘chiama’ Helmut Marko: “In Mercedes manca una figura come la sua”

Tra la Red Bull che domina in pista e quella alle prese con i terremoti extra gara, c’è un Toto Wolff che tra azioni e parole non sembra intenzionato ad evitare di alimentare rumors e aggiungere pressione in casa rivale. Dopo essere stato immortalato a parlare col padre di Max Verstappen, Jos – reduce dalle critiche ad Horner -, il team principal della Mercedes ha speso belle parole per Helmut Marko, che ieri ha confermato la possibilità di essere sospeso dalla scuderia di Milton Keynes. A precisa domanda, Wolff, tra il serio e il faceto ai microfoni di Sky Deutschland, è arrivato a commentare persino la possibilità di una collaborazione futura con il consigliere Red Bull, mentore di Max Verstappen: “Noi non abbiamo una figura come quella di Helmut dai tempi di Lauda. Ci manca la nostra mascotte, quindi potremmo usare Marko. L’età è quella, ma non ha ancora un cappellino rosso: gliene potremmo dare uno”. Ai microfoni di ORF, ha aggiunto: “Se Marko dovesse lasciare, sarebbe assolutamente una perdita per la Red Bull. Helmut era, o è, il nostro avversario preferito”, le sue parole.