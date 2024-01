Ghana, Coppa d’Africa: annunciati i convocati, manca Thomas Partey

La Nazionale del Ghana ha reso nota la lista dei convocati per la Coppa d’Africa, che avrà inizio il 13 gennaio. Tra i 27 giocatori richiamati c’è un assente pesante: il centrocampista dell’Arsenal Thomas Partey, che non potrà unirsi ai Black Stars per un infortunio. Ai ghanesi, tra i favoriti per la vittoria, non mancheranno però nomi rilevanti, tra cui il centrocampista militante nel West Ham Mohammed Kudus. Questa la lista completa:

Portieri

Richard Ofori

Joseph Wollacott

Lawrence Ati-Zigi

Difensori

Alidu Seidu

Denis Odoi

Kingsley Schindler

Gideon Mensah

Abdul Fatawu Hamid

Nicholas Opoku

Daniel Amartey

Salisu Mohammed

Alexander Djiku

Centrocampisti

Baba Iddrisu

Elisha Owusu

Abdul Samed Salis

Richmond Lamptey

Majeed Ashimeru

Mohammed Kudus

Andre Ayew

R. Y. Königsdörffer

Attaccanti

Osman Bukari

Joseph Painstil

Jordan Ayew

Ernest Nuamah

Inaki Williams

Antoine Semenyo

Jonathan Sowah