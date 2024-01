Roma, Gazzetta: non si forza per il rientro di Abraham, tornerà soltanto a marzo

Il 2023 non è stato un anno semplice per Tammy Abraham, che nei primi mesi del 2024 dovrà continuare le terapie per risolvere l’infortunio e tornare in campo. Il centravanti della Roma, durante la partita contro lo Spezia del 4 giugno ha rimediato una lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio sinistro. La Gazzetta dello Sport comunica che l’inglese dovrebbe tornare a completa disposizione di Moutinho entro marzo, se il recupero continuerà a procedere secondo la tabella di marcia, come fatto fino ad ora. Nessuna fretta dal club, che non tende mai ad accelerare i tempi di ripresa dei propri giocatori.