Gerrard segna contro le Celtic Legends e provoca il pubblico scozzese: riceve insulti e lanci di bottigliette

Certe rivalità non finiranno mai e lo sa bene Steven Gerrard. Impegnato in una partita di beneficienza tra le Liverpool Legends e quelle del Celtic, il centrocampista ha segnato su calcio di rigore, andando poi ad esultare di fronte al pubblico scozzese. La risposta? Insulti e bottigliette lanciate verso l’ex capitano dei Reds.

GERRARD SCORES AND GIVES IT TO THE CELTIC FANS!😂 pic.twitter.com/7NPY6FvlVr

— The Redmen TV (@TheRedmenTV) March 25, 2023