Basket, Serie A 2022/2023: Scafati torna a vincere, battuta Trieste 93-85

Scafati batte Trieste 93-85 nel match valido per la 23ª giornata di Serie A di basket 2022/2023. I padroni di casa conducono il match per larghi tratti ma si fanno rimontare nel terzo quarto andando sotto di quasi 10 punti. Nel quarto quarto i ragazzi di coach Sacripanti trovano le forze per ribaltare il punteggio e vincere l’incontro. Torna al successo Scafati dopo cinque sconfitte in fila grazie ai 20 punti di Okoye e i 18 di Logan. Non bastano a Trieste i 26 punti di Bartley per evitare il terzo ko in fila, quinto nelle ultime sei. Scafati sale a 8 vittorie e 15 sconfitte allungando su Verona, Reggiana e Napoli che sono appaiate all’ultimo posto con 7 vittorie e 15 sconfitte. Trieste resta ferma a 9 vittorie e 14 sconfitte.

Primo quarto con Scafati che parte forte andando avanti 9-2 ma si vede rimontare da un super Bartley che mette a segno 10 punti in fila trascinando Trieste al vantaggio 12-9. Okogie trascina i padroni di casa chiudendo i primi 10 minuti con 8 punti. Nei minuti finali si lotta punto a punto con il primo quarto che si chiude 19-19.

Super secondo quarto di Scafati che si mette avanti nei primi minuti del periodo e poi riesce nell’allungo nella parte finale grazie a un Okogie da 15 punti e un Logan che mette a referto 9 punti con tre triple consecutive nel giro di pochi minuti. Bartley tiene a galla Trieste con 15 punti per un primo tempo che si chiude 51-40 a favore dei padroni di casa. Percentuali altissime per Scafati che tira quasi con il 70% da tre punti, 11/16, e sbaglia un solo tiro libero.

Terzo quarto all’insegna della discontinuità. Scafati va in rottura prolungata in fase offensiva e subisce un parziale di 17-1 a favore di Trieste e va sotto 57-52 per scendere fino al -7 sul 64-57 a 3 minuti dalla fine del quarto. Nel finale di quarto anche Trieste si prende una pausa e si fa riprendere da Scafati che riesce a chiudere il periodo in vantaggio 69-66.

Nel quarto quarto Scafati torna a macinare in attacco e allunga in apertura di periodo tornando ai 10 punti di vantaggio del primo tempo salendo +10 sull’84-74 a 5 minuti dalla fine. Trieste non ne ha più per tentare un’altra rimonta e resta staccata senza riuscire ad avvicinarsi a Scafati, che torna a vincere dopo 5 partite.