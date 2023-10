Germania, Lahm: “Stipendi dei CT troppo alti, bastano 2 milioni l’anno”

Philipp Lahm critica, in un’intervista al ‘Guardian’; lo stipendio dei CT della Federcalcio tedesca: “Si dice che Hansi Flick guadagnasse 6,5 milioni di euro all’anno mentre Julian Nagelsmann ne riceve 4,8 milioni. Non va bene, sono troppi soldi. Non sono necessari più di 2 milioni di euro all’anno. Ci solo tra le 10 e le 15 partite internazionali all’anno; in un club di altissimo livello è tre o quattro volte di più. E tra una partita e l’altra un allenatore della Nazionale non sta in panchina per quattro o sei settimane di fila”.