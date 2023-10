Highlights e gol Croazia-Turchia 0-1: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 86

Il video con gli highlights e i gol di Croazia-Turchia 0-1, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Grande debutto per Vincenzo Montella alla guida della selezione anatolica, grazie al gol eccezionale in pallonetto sul portiere in uscita di Burak Yilmaz che la sblocca allo stadio di Osijek. Primo posto ora per i turchi a quota 13, a 10 i croati per ora secondi. Di seguito ecco le immagini salienti di questo incontro valido per il gruppo D.