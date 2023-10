Napoli, L’Equipe: “Garcia sotto la supervisione di De Laurentiis”

Molto particolare la situazione in casa Napoli tracciata da L’Equipe. Il noto quotidiano francese, nella sua versione online, spiega come il rifiuto di Antonio Conte abbia in un certo qual modo “costretto” la dirigenza partenopea alla conferma di Rudi Garcia. Il presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbe però trasferito a Napoli a tempo indeterminato, per poter osservare in prima persona l’operato del proprio allenatore. Una vera e propria “supervisione”, come chiamata dalla stampa transalpina, con De Laurentiis che abitualmente risiede a Roma ma che da buon uomo di cinema sembra intenzionato a seguire molto da vicino questo momento di grande difficoltà per i campioni d’Italia in carica.