Germania: insulti razzisti a giocatori juniores, Federcalcio limita i commenti social

La Federcalcio tedesca ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la foto di quattro calciatori neri della squadra Under 17, dopo la vittoria per 3-2 ottenuta contro gli Stati Uniti nei Mondiali Under 17. In risposta, un’ondata di insulti razzisti da parte di numerosi utenti. La federazione ha dunque eliminato gli insulti e limitato l’accesso ai commenti, affermando: “L’impegno per la diversità è saldamente ancorato agli statuti della federazione, così come lo sono i valori di tolleranza e rispetto. Se non condividi questi valori, per favore smetti di seguirci“.