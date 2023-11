Coppa Davis 2023, Volandri: “Sinner doppista? Jannik li ha impallinati”

L’Italia del Tennis passa contro l’Olanda anche se soffrendo ed approda nelle semifinali di Coppa Davis grazie alla vittoria in doppio targata Sinner-Sonego. Il capitano della squadra Filippo Volandri ha parlato della scelta, poi vincente, di schierare il numero 1 azzurro nel doppio decisivo.

Queste le parole di Volandri a Sky Sport: “In doppio oggi Jannik li ha impallinati sia con il servizio che con le risposte. C’è piu’ alchimia tra i due rispetto a quanta non ce ne sia con tennisti con cui non ha giocato mai o quasi mai come Bolelli o Musetti. Sonego non è al al 100%, ma se sta bene diventa un’opzione per il prossimo turno“.