Genoa, Gudmundsson: “Gara importante, oggi serviva vincere”

L’attaccante del Genoa Gudmundsson parla a DAZN dopo la partita contro la Salernitana: “Ogni gara è importante ma questa lo era particolarmente, perché contro una diretta concorrente. Non è mai facile venire giocare in questo stadio: come dice il mister noi abbiamo un grande gruppo, siamo molto compatti. Ogni tanto abbiamo subito gol negli ultimi secondi quest’anno, oggi siamo riusciti a tenere. Non abbiamo fatto una grande partita ma era importante vincere e lo abbiamo fatto. Io sono designato a calciare i rigori. L’ultimo l’ho calciato e segnato, era giusto che oggi tirassi di nuovo io“.