Coppa d’Asia 2024, l’Arabia Saudita di Mancini a punteggio pieno: battuto 2-0 il Kyrgyzstan

L’Arabia Saudita batte il Kyrgyzstan 2-0 e vince la seconda partita consecutiva nella fase a gironi di Coppa d’Asia 2024. La nazionale di Roberto Mancini sale a quota 6 punti nel gruppo F e si avvicina nel migliore dei modi allo scontro diretto per il primato contro la Thailandia, seconda a 4 punti. La partita si è messa subito in discesa per i sauditi. Al 9′ Akmatov viene espulso e lascia il Kyrgyzstan in 10. Al 35′ Kanno sigla la rete del vantaggio e spiana ulteriormente la strada. Il compito, già difficile, diventa un Everest per il Kyrgyzstan, che al 52′ resta persino in 9 per la seconda espulsione della serata. Stavolta è Merk a ricevere il rosso che chiude di fatto il match. L’Arabia Saudita domina il possesso palla, ma raddoppia solo all’84’ con la rete di Al Ghamdi. Solo 0-0 nell’altro match del gruppo F tra Oman e Thailandia. Questa la situazione del girone: Arabia Saudita 6, Thailandia 4, Oman 1, Kyrgyzstan 0.