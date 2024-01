“Genoa Comunque e Ovunque”, il film sui rossoblù in arrivo nelle sale italiane

Emotion Network ha realizzato un film dedicato ai 130 anni del Genoa, che verrà distribuito nelle sale italiane tra il 29 gennaio e il 4 febbraio. Il titolo della pellicola è “Genoa Comunque e Ovunque” ed è stato oggi presentato al salone del Comune di Genova davanti al presidente Zangrillo, l’ad Blazquez e il dg Ricciardella, con la presenza dell’assessore allo sport comunale Alessandra Bianchi. Blazquez dichiara: “Ci sono le emozioni della gente e dei tifosi e vi posso dire che durante il film mia moglie piangeva, perché alla fine è veramente emozionante“.

Il film ha una durata di 80 minuti, con il racconto dei tifosi e giocatori che hanno vestito la maglia del Genoa. Il produttore, Mattia Mor, spiega: “Il nostro obiettivo è di produrre contenuti che abbiano l’obiettivo di ispirare le persone e vogliamo giocare sulle emozioni. Chiaramente poche cose come il calcio hanno la capacità di arrivare ai cuori delle persone, di appassionare e anche di avere un effetto educativo. Io da genovese e tifoso genoano non potevo che voler fare un film sul mondo del calcio che celebrasse la passione. Da qui nasce l’idea di raccontare il Genoa in immagini”.