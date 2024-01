Andre Onana salta Camerun-Guinea: il suo jet privato in ritardo per nebbia

Quella tra Andre Onana e la nazionale del Camerun è una storia che continua ad essere ricca di imprevisti. Nel novembre del 2022 l’ex portiere dell’Inter ha dovuto rinunciare al sogno di giocare il Mondiale a causa di alcune divergenze con il Ct Song. La sua avventura in nazionale sembrava finita, ma l’estremo difensore, ceduto al Manchester United, ha riacquistato la maglia più ambita ed è stato convocato per la Coppa d’Africa. Ora un nuovo inconveniente, anche se stavolta Onana non ha colpe. Anzi, lui ha fatto il possibile. Domenica l’ex nerazzurro ha difeso i pali dei Red Devils contro il Tottenham, a ventiquattrore di distanza dall’esordio della sua nazionale contro la Guinea. Onana ha provato ad essere disponibile, ma si è dovuto arrendere a questioni di sicurezza. Il suo jet privato infatti, a causa della nebbia, non è potuto atterrare a Yamoussoukro, sede della partita. Atterraggio straordinario ad Abidjan, a tre ore di macchina. Niente corsa contro il tempo, il Ct ha deciso di schierare il secondo portiere Fabrice Ondoa. Più riposo per Onana che si prepara al prossimo big match contro il Senegal.